Três carros são apreendidos com 600 pacotes de cigarros

Nessa quinta-feira (7), na MS 379 entre os municípios de Laguna Caarapã e Dourados, três veículos carregados com seis caixas, contendo 600 pacotes cigarro contrabandeados do Paraguai, foram apreendidos pelo policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira).

A equipe realizava policiamento e abordaram no local um GM Astra, que era conduzido por um homem de 43 anos, um GM Prisma, que era ocupado por duas mulheres de 27 e 63 anos, carregado com quatro caixas contendo 200 pacotes de cigarro; e um terceiro veículo Fiat Uno, que era conduzido por um homem de 33 anos, carregado com duas caixas contendo 100 pacotes de cigarros.

Aos policiais, os ocupantes dos três veículos prontamente assumiram que as mercadorias eram oriundas do Paraguai.

A mercadoria apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 7 mil.

Diante dos fatos, os autores foram conduzidos até a sede da Defron, onde os produtos contrabandeados e os veículos foram apreendidos e encaminhados para a receita federal.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)