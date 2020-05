Emicida lança novo clipe inspirado em ‘Dragon Ball’

O rapper Emicida lançou na manhã desta quinta-feira (07) um novo videoclipe da música “Quem tem um amigo tem tudo”. A produção é uma animação que faz referência a abertura de “Dragon Ball”. Além do lançamento do clipe, foi divulgado um EP com três versões da canção.

No clipe, Emicida aparece como a versão do personagem principal, o Goku. Assim como no Dragon Ball, ele se locomove em uma nuvem voadora. O vídeo conta com as participações especiais de Zeca Pagodinho, da dupla Os Prettos e do grupo japonês Tokyo Ska Paradise Orchestra.

Zeca Pagodinho é representado como o Mestre Kame (mestre de artes marciais e primeiro professor de Goku; sempre presente em sua evolução). Os Prettos são os guerreiros Tenshinhan e Caos, enquanto o grupo Tokyo Ska Paradise Orchestra teve o seu terno inspirado em um modelo usado por Kuririn, nome que surge como antagonista de Goku, mas logo se torna aliado em sua jornada.

Nas outras duas versões da “Quem Tem Um Amigo (Tem Tudo)”, a canção é cantada em inglês e também foi feito um remix da faixa.

Confira:

Acabou de sair o clipe de #QuemTemUmAmigoTemTudo pra gente lembrar que junto todo stress é miúdo. 💛🌿https://t.co/GRkDPyZ387 #EmicidaAmarElo pic.twitter.com/9RmWslFBJy — emicida (@emicida) May 7, 2020

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Uol)