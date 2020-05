Dólar salta 2,39% e crava novo recorde de quase R$ 5,84

Na sessão, o Ibovespa fechou em queda de 0,48%, com 78.683,84 pontos

Em mais um dia intenso para a economia, o dólar continua disparando e encerrou a sessão desta quinta-feira (7) cravando novos recordes acima de R$ 5,80. Ao contrário disso, o principal índice da Bolsa Brasileira, Ibovespa, teve queda de 0,48%, ficando abaixo dos 79 mil pontos.

Em contrapartida ao dólar, a moeda brasileira mais uma vez liderou as quedas globais, diante de um intenso desconforto no mercado local de câmbio ditado pela combinação entre juros cada vez mais baixos.

A moeda norte-americana à vista fechou em forte alta de 2,39%, o que representa R$ 5,8399 na venda. Com isso, deixou para trás o recorde anterior conquistado na véspera, de R$ 5,7035.

A moeda subiu mais de 13 centavos entre uma sessão e outra. Na máxima do pregão, foi a R$ 5,8780 na venda, novo pico intradiário.

Na B3, o dólar futuro tinha um salto de 2,16%, a R$ 5,8530 na venda às 17h02, após alcançar R$ 5,8845.

Já o Ibovespa, após um pregão volátil, com as preocupações sobre os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira e o ambiente político ainda cheio de ruídos, caiu 0,48%, a 78.683,84 pontos.

O Índice oscilou na mínima de 78.061,44 pontos à máxima de 80.061,19 pontos, com balanços corporativos também no radar dos agentes financeiros. O volume financeiro na sessão alcançou R$ 28,5 bilhões.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)