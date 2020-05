Dólar passa de R$ 5,80 pela primeira vez

O dólar abriu em nova disparada nesta quinta-feira (7). Depois de fechar ontem em R$ 5,70, o mais alto valor nominal desde a criação do Real, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 5,85 às 11h30. Já a Bolsa de São Paulo começou em alta de pouco mais de 1%, com 79 mil pontos.

No início do ano o dólar girava na casa dos R$ 4. Rompeu a barreira dos R$ 5 em março, com o agravamento da crise decorrente da covid-19. A desvalorização ocorre em meio à redução histórica da taxa Selic, que ontem baixou para 3% por ano.

“O dólar opera mais fraco no exterior hoje, mas aqui é diferente, porque, com a decisão do Copom, a tendência do dólar é ficar mais estressado”, disse Álvaro Bandeira, economista-chefe do banco digital Modalmais, citando surpresa dos mercados após um corte acima das expectativas medianas.

(Texto: João Fernandes com Uol)