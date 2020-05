Dirigente do Botafogo revela contato com Robben

O Botafogo surpreendeu nesta temporada ao contratar o japonês Honda no início de 2020. No entanto, a contratação do meia não deve ser a única de impacto feita pelos alvinegros. O vice-presidente Ricardo Botenberg revelou que buscou a chegada do holandês Arjen Robben.

O dirigente admitiu a dificuldade do negócio com o atacante, que anunciou sua aposentadoria do futebol no ano passado. Rotenberg destacou que a negociação aconteceu com o empresário Marcos Leite, o mesmo que trouxe Honda.

“Pedi ao Marcos Leite para ajudar a entrar contato com o Robben. Ele conseguiu o contato, falou com o empresário do Robben. Me ajudou nessa. Com o Obi Mikel, tratamos com outro cara. Mas o Robben foi com ele também. É muito difícil, está há muito tempo sem jogar e, se quiser, pode ganhar quatro vezes mais lá fora. Mas, ele sabe do Botafogo”, disse ao Canal do TF no Youtube.

Robben tem atualmente 36 anos e já indicou que poderia sair da aposentadoria. Rotenberg rasgou elogios ao holandês.

“Para mim, foi o melhor jogador da Copa de 2014. O Messi ganhou porque é o Messi e foi vice-campeão. Mas ele é meu ídolo, acho um grande jogador. Tem o risco porque está muito tempo parado. Sondei, ele soube e me respondeu. Ficou feliz com a procura do Botafogo”, declarou.

A diretoria segue em busca de um segundo reforço de renome internacional para reforçar o Botafogo. Os dirigentes negociaram, sem sucesso, com Yaya Touré. Agora, o principal alvo é o volante Obi Mikel.

(Texto: Gazeta Esportiva)