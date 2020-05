Dengue mata 31 pessoas no Mato Grosso do Sul em 2020

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou na quarta-feira (6) os novos números da dengue em Mato Grosso do Sul. No boletim epidemiológico, constam mais três mortes pela doença, totalizando 31 apenas neste ano. Já os casos confirmados de dengue subiram de 22.964 para 23.796.

As novas vítimas são uma mulher de 77 anos, moradora de Caarapó e dois homens, um de 38 anos de Naviraí e outro de 72 anos, de Costa Rica, todos com doenças pré-existentes. Todos os 79 municípios do estado continuam com alta incidência de dengue, o que significa mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes, deixando o estado na segunda pior colocação do Brasil.

Na última semana, mais de 45 mil imóveis foram vistoriados pela Vigilância Epidemiológica de 18 municípios com situação crítica de dengue no estado. Mais de 300 mil litros de inseticida foram utilizados para combater o o mosquito Aedes Aegypti.

Conforme o governo do estado, a população é fundamental para o combate ao mosquito, transmissor da dengue, zika e chikungunya, não deixando água parada em casa e realizando manutenção em caixas, barris, vasos e piscinas.

Segundo a Gerência Técnica de Doenças Endêmicas do estado, a recomendação para quem apresentar sintomas de dengue é de procurar assistência médica caso tenha os seguintes problemas: dor abdominal, vômitos, acúmulo de líquidos, sangramento de mucosa e hipertensão postural.

(Texto: João Fernandes)