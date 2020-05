Brasil atinge 135,1 mil casos de Covid-19 e se aproxima de 10 mil mortes

Com mais 9.888 novos casos de coronavírus (Covid-19), o Brasil atingiu a marca de 135.106. As mortes chegaram a 9.146, com 610 acrescentados às estatísticas nas últimas 24 horas. Conforme atualização do Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (7), cerca de 51.370 já se recuperaram da doença.

Diante do alto número de casos, um levantamento feito pela Universidade John Hopkins, o País ultrapassou a Turquia (133.721 casos) como o 8º país no ranking mundial de diagnósticos da doença.

Conforme o Uol, por conta dessa atualização retroativa, são contabilizados no cálculo diário mortes que ocorreram há um mês, o que altera consideravelmente a percepção do avanço da pandemia.

(Texto: Izabela Cavalcanti)