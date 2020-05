Bolsonaro indica Evair de Melo como vice-líder do governo na Câmara

Nesta quinta-feira (7) o presidente Jair Bolsonaro escolheu o deputado Evair Vieira de Melo, do PP de Espírito Santo, para tomar posse na função de vice-líder do governo na Câmara. A indicação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7), que ainda traz a dispensa de Herculano Passos, do MDB de São Paulo, da mesma função.

A indicação reforça o movimento de Bolsonaro para ampliar a participação do PP, que integra o chamado Centrão, em postos do Executivo ou ligados ao governo.

Hoje, o presidente entregou mais um cargo ao Centrão. O Diário Oficial traz a nomeação do advogado pernambucano Tiago Pontes Queiroz como secretário nacional de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho.

(Texto: Karine Alencar com o Uol)