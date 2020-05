Novidade do laboratório de audiovisual do Jornal O Estado, o podcast Afro Insight chega a sua segunda edição, com a presença de Renato Figueiredo. O médico campo-grandense é o convidado de Joel Pena e Rasdair da Mata no programa que trata de eixos de debate sobre a realidade do negro no Brasil, levando em consideração fatores históricos, sociais e econômicos. Confira o bate-papo nos players abaixo ou também nas plataformas do Spotify e do Deezer que o projeto alcança:

(Texto: Da Redação)