Mulher, negra e periferia são os focos de pré-candidata

Silvana de Souza Ramos, 46 anos, se diz dentro dos fatores mais excludentes do Brasil, pelo menos quanto a política. Isso porque, é mulher, negra e moradora da periferia, além de ser professora. Com a mãe, falecida há um ano, a pré-candidata do PP à vereadora se emociona ao falar da referência de vida que criou cinco filhos e dizia: “Em tudo que fizer, faça com amor, independente do que seja”.

“A família fica bastante apreensiva. Meu pai, de 72 anos, liga diariamente. Somos hoje quatro filhos e minha filha Calinda, 18 anos”, revela. Diretora adjunta, há 20 anos é professora da rede estadual vê que jovens e adolescentes de periferia precisam da educação. “Precisamos respeitar eles em suas potencializadas ajudando com a educação. A mulher de periferia, principalmente, precisa de apoio para ser organizar ganharem dinheiro com o talento delas. Observamos que grande parcela é a negra. Precisamos apoiar e estimular a autoestima”, destaca.

Negra e vencendo com apoio da família, Silvana vê a necessidade de mais atenção as pessoas nesta situação. “Há a importância de se impor. Para a pessoa de periferia é difícil, para o negro é mais difícil. Não somos melhores que ninguém, precisamos de igualdade. Queremos assim, fazer diferença na Câmara. Não temos mais que duas representantes e no Estado nenhuma. Professora e mulher negra está ainda mais sem representação”, lembrou.

(Texto: Rafael Belo)