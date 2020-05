Jacaré quer vaga na Câmara para fazer mais por Campo Grande

Pré-candidato do PSL tem histórico de ações de solidariedade de instituições

Advogado, empresário, motociclista e figurinha carimbada em campanhas na Capital com enfoque por donativos aos mais carentes. Uma tônica de ajudar o próximo, que faz parte da vida de Elizer Melo Carvalho há quase duas décadas, por meio de participações com amigos no Rotary Clube, do Jacaré Moto Clube e agora, recentemente, da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande). Por conta desse compromisso ele se lançou pré-candidato a vereador.

“Campo Grande é uma cidade linda e muito boa para se viver, principalmente para os que são de classe média alta ou ricos. Só que essa não é a realidade da maioria, e para muitos na periferia a coisa é bem complicada. Ainda mais difícil com essa crise, além do momento mais agravado pela pandemia. Quero me candidatar neste ano a vereador, e espero ser escolhido para isso, com o objetivo de fazer mais por aqueles que vivem em vulnerabilidade”, destaca Elizer Melo Carvalho, conhecido como Jacaré, nome também designado ao Moto Clube que faz parte e foi um dos fundadores.

“Não é um projeto meu apenas, nem quero chegar lá para ser mais um na Câmara. Pra mim, e para quem segue comigo nessa jornada, o vereador não é apenas um parlamentar, ou, um político com mandato. Tem que ser um empregado do povo, viver para o povo, e para diminuir o sofrimento da população que mais precisa. Lógico que não dá para fazer tudo sozinho, porém acredito que dá pra fazer mais. Entrar para a política não é fácil, a família fica preocupada, só que é para fazer o bem”, destaca Jacaré que lança pela primeira vez na sua vida uma pré-candidatura, e deve fazer isso pelo PSL.

(Texto: Danilo Galvão)