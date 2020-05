Com 80% das obras concluídas, reinauguração do Guanandizão está marcada para agosto

O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, mais conhecido como Guanandizão, estava interditado desde 2013, atualmente se encontra em reforma. Já conta com 80% dos serviços finalizados e com data de reinauguração prevista para agosto desse ano.

Nesta manhã de quarta-feira (6), técnicos da Prefeitura e do Governo do Estado vistoriaram o local. “O resultado está muito bom, bonito, iluminado e com nível internacional. Nossa expectativa era recebermos a Liga das Nações, que estava previsto de 19 a 21 de junho para a reinauguração, e agora vamos depender do andamento da pandemia para isso, mas a princípio agendamos para agosto, aniversário da cidade. Estamos replanejando o calendário, mas queremos trazer algo que o campo-grandense possa vir visitar seu novo ginásio”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

Dentro do Ginásio, as mudanças já podem ser notadas e a quadra, principal atração, está pronta com piso emborrachado de poliuretano em elastômeros duráveis e em adesivos de alto desempenho e com pisos de tacos ao seu redor.

Na vistoria, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, confirmou que a Federação Internacional de voleibol adiou a Liga das Nações, mas estarão em outro momento na Capital. “Estamos no aguardo e a expectativa é muito grande de conseguir manter o evento aqui em Campo Grande em outra data. Mas o Guanandizão é um complexo multiuso e podemos realizar eventos e atividades esportivas de âmbito local, no segundo semestre com o retorne dos eventos”, relatou.

Com valor de 3 milhões de reais investidos, os recursos foram divididos entre Governo do Estado e Prefeitura, que irão reabrir o Ginásio, com capacidade para um público superior a 8.300. “Estamos no Guanandizão, acompanhando e vistoriando a obra, que iniciamos há cerca de 10 meses e está em um estágio avançado, com piso da quadra instalado, arquibancadas concluídas, iluminação pronta e tudo adequado para grandes competições esportivas”, comentou O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese.

Área externa

A pista de caminhada no lado de fora, ao lado da academia ao ar livre, está concluída e assim que os espaços foram abertos a comunidade poderá praticar caminhada no local. A entrada do Guanandizão também passou por pequenas transformações e seus pisos trocados. Outro ponto que se destacou na visita as quadras e alambrados que também serão revitalizados. As quadras de basquete e futsal receberão alambrados e ficarão cercados. Já o campo de futebol terá sua grama trocada por conta do paisagismo que será exercido naquele quadrilátero. A caixa de areia, usada para o vôlei de praia também receberá manutenções.

