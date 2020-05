Efeito Surpresa! recebe Cris Duarte; pré candidata à prefeitura de Campo Grande

A edição do podcast Efeito Surpresa! da TV O Estado, recebeu em seus estúdios a pré- candidata à prefeitura de Campo Grande Cris Duarte (PSOL), para falar do papel da política frente ao atual cenário de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Durante a conversa com o âncora Felipe Gonçalves, Cris Duarte falou sobre as medidas que estão sendo tomadas e pontos que poderiam ter sido visados pelo executivo da pasta presidencial, a fim de preservar a saúde neste momento onde a crise financeira ameaça a gestão do país. A parlamentar falou também sobre um mundo pós pandemia, e afirmou que esse é um grande momento de reflexão para todos.

Ouça o podcast abaixo e acompanhe também as entrevistas da TV O Estado nas plataformas do Deezer e Spotify.

(Texto: Karine Alencar)