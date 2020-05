Dólar dispara e fecha em novo recorde histórico de R$ 5,70

O Índice caiu 0,3%, a 79.228,80 pontos

Pela primeira vez na história, nesta quarta-feira (6) o dólar encerrou a sessão acima de R$ 5,70, com o real mais uma vez liderando as perdas entre as principais moedas globais. Já o Ibovespa fechou em leve queda de 0,3%, em um dia marcado pela queda do petróleo no exterior.

Novos dados mostrando um tombo recorde na atividade de serviços do Brasil —o que aponta impacto agudo da crise da Covid-19— também ajudaram a empurrar o dólar para cima, numa sessão já de fortalecimento da divisa norte-americana no mundo.

A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 2,03%, o que representa R$ 5,7035 na venda, nova máxima recorde nominal. No pico intradiário, a cotação foi a R$ 5,7072.

Na B3, o dólar futuro tinha valorização de 2,20%, a R$ 5,7130, às 17h03min. Em 2020, dólar à vista sobe 42,13% ante real.

O dia para o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, foi marcado por falta de apetite a risco e queda do petróleo no exterior, além de receios com o cenário fiscal no país, em meio a um ambiente ainda de incertezas com a pandemia do coronavírus. A perda, contudo, foi amenizada pela disparada de ações de e-commerce.

O Índice caiu 0,3%, a 79.228,80 pontos, de acordo com dados preliminares, após chegar a 79.996,04 pontos na máxima.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)