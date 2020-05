Costa Rica inaugura primeira ala de UTI em combate ao Covid

Foi realizada nesta quarta-feira (06.05) em Costa Rica, a inauguração de dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Sistema Único de Saúde (SUS) na Fundação Hospitalar do município, implantado para o combate ao coronavírus.

Devido às condições climáticas, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, participou do ato via videoconferência e enfatizou a relevância dessa ação que resulta na primeira ala de UTI da região Norte do Estado. “Parabéns Costa Rica, pela conquista! Gostaria muito de estar aí nesse

momento tão significativo. Essa parceria do Governo do Estado, por meio do governador Reinaldo Azambuja, está sendo vitoriosa, pois todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sendo atendidos, sem distinção de qualquer tipo”.

O prefeito do município, Waldeli dos Santos Rosa, declarou a importância da iniciativa. “É um sonho antigo da população e do nosso governo, com a Covid-19 antecipamos a construção para ajudar a passar a pandemia e após isso, em parceria com o Governo do Estado e com a SES, o centro de UTI irá se efetivar e fortalecer o SUS no município. Sozinho não vamos a lugar nenhum”.

O novo espaço é uma homenagem a um dos primeiros diretores-financeiros da Fundação Hospitalar, Alberto Rodi. “Bela e justa homenagem ao Sr. Alberto Rodi, que foi sempre um guerreiro”, salientou Resende.

Para a secretária de Saúde de Costa Rica, Adriana Tobal, a construção de leitos vai otimizar o atendimento na região. Ao agradecer o apoio do secretário Geraldo Resende do governador Reinaldo Azambuja ela afirmou: “Tenho orgulho em ser servidora do Estado de Mato Grosso do Sul há mais de 30 anos. Em dezembro entrego a pasta de cabeça erguida”, concluiu Adriana Tobal.

As autoridades presentes mantiveram o distanciamento e o protocolo sanitário necessário no atual cenário. Também participaram da solenidade o presidente da Câmara Municipal, vereador Rayner, e o secretário de Obras Públicas, Renato Barbosa de Melo.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)