Primeira edição do podcast Afro Insight é com Carlos Porto

Joel Penha e Rasdair da Mata conversam com ex-diretor presidente da Fundação de Cultura do Estado

Tem início a jornada do podcast Afro Insight, apresentado por Joel Penha, historiador e gestor da ong Projetartes, e pelo radialista Rasdair da Mata. No primeiro programa da série, eles trazem o ex-diretor presidente da Fundação de Cultura do Estado e ex-secretário municipal de Cultura de Corumbá, Carlos Porto. E o assunto do bate-papo foi o empreendedorismo negro, atitude fundamental para luta frente a déficits históricos dessa população no Brasil. Confira a edição no player abaixo, ou também em plataformas do Spotify e Deezer.