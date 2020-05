Pastor Jeremias tem projeto do Pé Torto Congênito aprovado

O objetivo do programa será conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e início do tratamento do Pé Torto Congênito nas primeiras semanas de vida

Em sessão ordinária, realizada em 28/05/2020, foi aprovado no legislativo municipal de Campo Grande, o projeto de lei nº 9.541/19, que institui no município de Campo Grande – MS o Programa Permanente de Conscientização e Encaminhamento para Tratamento do Pé Torto Congênito e dá outras providências, de co-autoria do vereador Pastor Jeremias Flores (Avante).

O objetivo do programa será conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e início do tratamento do Pé Torto Congênito nas primeiras semanas de vida, com o intuito de aproveitar a elasticidade favorável dos tecidos para a correção das deformidades.

Todas as unidades integrantes da Rede Pública Municipal de Saúde de Campo Grande poderão participar do programa, divulgando os locais de tratamento do Pé Torto Congênito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Pé Torto Congênito é uma deformidade complexa, que envolve tendões, ossos, músculos e vasos sanguíneos, mas sendo detectado e tratado logo nos primeiros meses de vida, apresenta grandes chances de reversão.

Atualmente, o tratamento que utiliza a técnica de Ponseti tem apresentado os melhores resultados na redução do número de incapacitados com pé torto, além de ser mais econômico, por consistir na manipulação e aplicações com gesso, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica ou apenas intervenções mínimas em casos pontuais.

Todavia, a falta de divulgação acerca do Pé Torto Congênito tem ocasionado o tratamento tardio, menos eficaz na correção das deformidades, inclusive resultando em incapacidade permanente de alguns afetados.

O vereador Pastor Jeremias, comemora juntamente com a comunidade campo-grandense, a aprovação deste importante projeto de lei, e aguarda a sanção do prefeito municipal.

(Texto: Com informações de Assessoria)