Museu festeja Dia da Língua Portuguesa com programação virtual

O Museu da Língua Portuguesa comemora nesta terça-feira (05), em São Paulo, o Dia Internacional da Língua Portuguesa 2020. A 4° Edição conta com uma programação virtual que será transmitida a partir das 15h (horário de Brasília) através do canal do museu no Youtube e também pelo Facebook.

Na programação do evento haverá música, slam (poesia falada), literatura, contação de histórias, oficina, bate-papos e performances.

Entre as atrações figuram o encontro “Poesia na língua do slam”, apresentado por Roberta Estrela D´Alva com participação de poetas do Brasil, Cabo Verde e Portugal, a lives Conexão Musical, e discotecagem do escritor e músico Kalaf Epalanga (Angola), da cantora Lenna Bahule (Moçambique) e do músico Hélio Ramalho (Cabo Verde), com a interlocução do pesquisador brasileiro Rafael Galante.

O público também vai ser transportado para dentro do Museu da Língua Portuguesa: na performance “Silêncio”, o dançarino Eduardo Fukushima apresenta uma coreografia gravada dentro das instalações do museu, completamente vazio e em silêncio.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)