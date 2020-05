Manu Gavassi anuncia live ‘Vinho no meu Tapete’

A cantora Manu Gavassi anunciou a live “Vinho no meu Tapete” que ocorre na quinta-feira (07), às 19h (horário de Brasília), no seu canal no Youtube.

“É chegado o momento… prepare sua taça, escolha seu vinho e venha para a minha live”, brincou Manu ao fazer o anúncio de sua live.

Segundo a assessoria da cantora, ela cantará os hits de sua carreira, como “Garoto Errado” e “Planos Impossíveis”, além de “áudio de desculpas”, música de seu mais recente EP “Cute But (Still) Psycho.

As doações feitas durante a live serão revertidas para o projeto “Fome de Música”, que tem como objetivo acabar com a fome no Brasil por meio de uma tecnologia social que une artistas, produtoras, shows, festas e festivais para arrecadar alimentos.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)