Gagliasso revela pânico ao saber sobre gravidez de Gionanna

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão esperando um menino. Giovanna está grávida de sete meses. Durante um vídeo, respondendo os fãs no canal da esposa no YouTube, Bruno revelou como foi a sua reação ao saber da gestação da parceira.

“Pânico! Foi um susto porque ela me falou por telefone, eu estava ao lado da Regina Casé, conversando com ela, numa festa de criança, aí fui para casa. Lá a ficha caiu e começamos a comemorar. É uma vida que deve ser comemorada, minha família aumentou e a gente está mais feliz ainda”, contou Gagliasso.

“Em uma palavra é muito difícil porque não existe uma palavra que defina este sentimento. Eu poderia dizer ‘amor’, mas é maior do que isso. A gente precisa inventar uma palavra, talvez ‘paimor’. É indescritível, não tem nome, nem explicação. Vamos inventar uma palavra mais forte do que amor? Acho que seria essa palavra”, disse o ator.

Gagliasso, na semana do Dia das Mães, aproveitou também para se declarar a Gio Ewbank. “Ela me faz crescer como ser humano, como homem e cada dia que passo ao seu lado vejo o quanto ela traz sentido para a minha vida. Amo ser casado com ela e aprendo cada vez mais”, destacou o galã.

(Texto: Inez Nazira)