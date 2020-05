Dólar encerra sessão em firme alta e se aproxima de R$ 5,60

O Índice subiu 1,22%, o que representa 79.839,25 pontos

O dólar encerrou a sessão desta terça-feira (5) em drástica alta pela terceira sessão seguida e voltou a se aproximar de R$ 5,60. O dia também foi de alta para o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que terminou o dia com 1,22% positivos, após duas sessões de perdas.

A moeda norte-americana à vista subiu 1,23%, sendo cotada a R$ 5,5902 na venda. Na máxima, a cotação foi a R$ 5,6052, pouco mais de 6 centavos abaixo do recorde histórico para um encerramento (R$ 5,6681).

Na B3, o dólar futuro tinha alta de 0,80% nesta terça-feira, a R$ 5,6010, às 17h01.

O salto nos preços do petróleo em meio a esperanças de uma retomada na demanda da commodity deram fôlego à Petrobras, enquanto Itaú Unibanco teve o melhor desempenho entre os bancos do índice, mesmo após forte queda no lucro do primeiro trimestre com disparada nas provisões para perdas com empréstimos.

O Índice subiu 1,22%, o que representa 79.839,25 pontos. Na máxima da sessão, chegou a superar 81 mil pontos. O volume financeiro totalizou R$ 18,4 bilhões. A bolsa paulista perdeu força no final do pregão, conforme Wall Street reduziu os ganhos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)