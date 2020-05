Copacabana lidera casos de covid-19 no Rio

Desde o início dos registros oficiais de caso da covid-19 no Rio, Barra da Tijuca, na zona oeste, era o bairro com mais casos confirmados da doença. Foi assim até a segunda-feira (4). Copacabana, segundo dados divulgados pela prefeitura, chegou a 368 pessoas infectadas. Barra da Tijuca tem, oficialmente, 338.

O local do famoso réveillon do Rio também é o que mais teve óbitos (37) entre todos os 162 bairros da cidade.

Copacabana, de acordo com dados do IBGE de 2010, possui uma população aproximada de 146 mil pessoas, com 81 mil domicílios. Entre seus habitantes, mais de 40 mil são idosos.

No feriado de 1 de maio, na sexta-feira, ficou claro o desrespeito às recomendações das autoridades sanitárias do Estado por parte de muitos transeuntes que ocuparam as vias do bairro para caminhar, pedalar e correr, até com algumas aglomerações. Muitos faziam isso sem uso da máscara higiênica.

Para se ter uma ideia do que representam os números de Copacabana, basta checar o número de mortes por covid-19 no Distrito Federal (33) e em nove Estados: Goiás (30), Roraima (11), Piauí (28), Rondônia (25), Acre (28), Sergipe (17), Mato Grosso (13), Mato Grosso do Sul (10) e Tocantins (6).

