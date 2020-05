Sonia Brid rebate comentário sobre “hospitais vazios”

A jornalista Sônia Bridi, responsável por reportagem que falava sobre a possibilidade de transmissão do novo coronavírus pelo ar, no “Fantástico”, da Globo, rebateu o comentário de uma internauta que pediu para que a emissora mostrasse “hospitais vazios”, no Brasil, durante a crise da pandemia.

“Será possível transmitir o coronavírus pelo ar? Pesquisadores e autoridades chinesas juntaram técnicas de investigação criminal e ciência para resolver esse mistério e descobriram que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar sem contato físico”, escreveu o perfil do programa, baseando-se em um estudo de pesquisadores da China.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do portal UOL)