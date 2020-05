Novo trecho da 14 de Julho recebe obras do Reviva Campo Grande

Um novo trecho na Rua 14 de Julho está recebendo o serviço de recapeamento, do Programa Reviva Campo Grande. A intervenção começou em abril e segue com previsão de término na primeira quinzena de junho, conforme informou a empreiteira responsável pela execução.

Esse trabalho corresponde a continuidade das obras de requalificação da via e vai contemplar ainda a acessibilidade universal em todas as esquinas do trecho. Todos os comerciantes e moradores ao longo do trajeto foram informados sobre os serviços, já que, em alguns momentos, pode ocorrer interdição parcial ou total da pista.

Obedecendo as normas da Prefeitura de Campo Grande, todos os trabalhadores estão adotando as medidas de biossegurança e proteção para evitar a propagação do novo coronavírus.

A requalificação da Rua 14 de Julho foi a primeira e maior etapa do Programa Reviva Campo Grande, que prevê reverter a degradação pela qual o centro da cidade estava passando. A obra modificou a imagem da principal rua de comércio da capital, com instalação de mobiliário, paisagismo, embutimento de fios, calçadas mais largas e um piso diferenciado, wifi gratuito, câmeras de segurança e iluminação de led. Entregue no final do ano passado, a nova 14 já caiu nas graças da população e passou a receber, todos os domingos, shows musicais e gastronomia, através do Reviva Cultura, temporariamente suspenso por conta da pandemia.

Em uma segunda etapa, o Reviva vai contemplar obras nas ruas transversais a 14 de Julho, como recapeamento, paisagismo, padronização de calçadas e iluminação em led.

(Texto: Inez Nazira com informações da Assessoria)