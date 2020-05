PRF apreende 3,7 T de maconha e skunk em Sidrolândia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), pela Operação Tupã, apreendeu na sexta-feira (1) 3,7 toneladas de maconha e 51 kg de skunk e prendeu dois homens envolvidos no crime em Sidrolândia.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou o veículo VW 16.220, de placas de Campo Grande, no km 416 da BR 060. O veículo era conduzido por um homem de 31 anos, que afirmou estar transportando uma carga de ração, porém não apresentou a nota fiscal da carga e aparentou um nervosismo exagerado com a abordagem policial.

Em fiscalização a carga, os agentes descobriram 3.700 kg (três mil e setecentos quilos) de maconha e 51 kg (cinquenta e um quilos) de skunk, um tipo mais concentrado de maconha.

O suspeito disse que pegou o caminhão na região de Maracaju (MS) a pedido de um amigo para levá-lo até Campo Grande, onde receberia R$ 5.000,00 pelo transporte. Ele disse também que era acompanhado por um veículo Gol, para dar auxílio no transporte.

O veículo mencionado pelo homem foi abordado pela equipe da PRF, tratando-se do modelo VW Novo Gol, de placas de Campo Grande, conduzido por um homem de 48 anos. Questionado, ele disse que foi contratado pelo proprietário do caminhão e que havia ajudado o motorista do caminhão na troca de um pneu.

(Texto: João Fernandes com assessoria)