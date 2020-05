Presos cavam buraco e fogem de cadeia em Três Lagoas

Na madrugada dessa segunda-feira (04), quatro presos fogem da Penitenciaria de Segurança Média de Três Lagoas. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) de Mato Grosso do Sul já apura as circunstâncias.

Os policiais que cuidavam da segurança da muralha chegaram a realizar disparos, mas não foi possível impedir a fuga. Os policias penais identificaram que a cela 14 do pavilhão 3 estava com as grades serradas e havia um corte no alambrado de contenção do fundo pavilhão.

Os quatro internos, que não tiveram os nomes divulgados, se arrastaram e cavaram com as mãos um buraco por baixo do muro da unidade.

A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos necessários. A direção da unidade já está providenciando o conserto das grades e fechamento do buraco.

A direção do presídio havia realizado toda a limpeza interna e externa pra melhorar a visibilidade.

(Texto: Inez Nazira com informações da Rádio Caçula)