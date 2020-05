Neldo Peters visita Jornal O Estado e fala de projeto

Jovem empresário, forte nos bastidores da política, aceita convite para pré-candidatura no AVANTE

Empresário, corretor de imóveis e alguém pulsa política na veia. Inquieto e hábil como pouco nos bastidores, Neldo Peters é agora um dos nomes fortes do AVANTE, partido que reúne outras estrelas do debate por uma Campo Grande mais moderna, como o procurador de Justiça Sérgio Harfouche e o vereador André Salineiro, o mais bem votado na última eleição, além do aguerrido colega de bancada na Câmara, Pastor Jeremias Flores.

No partido, Neldo tem sido decisivo para articulações políticas na Capital e no interior, e deve sair futuramente na chapa proporcional da sigla. Isso porque aceitou o desafio da pré-candidatura a vereador, tendo como bandeira o amadurecimento do debate por soluções em Campo Grande. E, busca essa linha, pelo fato de exercer autoridade no que faz, independente da juventude, tendo o comportamento de um veterano na política.

Nesta segunda-feira (4), Neldo Peters visitou o Jornal O Estado para falar do seu momento, e repercutir suas intenções para a sua cidade, pelo trabalho que faz no AVANTE.

(Texto: Danilo Galvão)