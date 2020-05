Mantendo o foco nos estudos durante a fase de distanciamento social

Psicóloga elencou estratégias importantes para que os alunos mantenham eficiência nos estudos em casa

Para manter a rotina de estudos durante o período de distanciamento social, em tempos de coronavírus, é preciso ter foco e se reinventar. As aulas presenciais estão suspensas e os alunos precisam se adaptar com o cenário do ensino a distância e a ficar em um mesmo ambiente por muitas horas.

Neste novo momento, é importante absorver algumas ações fundamentais para que o ritmo de estudos não se perca em meio a tantas situações desafiadoras. A professora do Curso de Psicologia da Uniderp, especialista em orientação de carreira, Giuliana Elisa dos Santos, listou oito dicas para estudar de forma eficiente na quarentena. Metódos práticos que envolvem rotina, gerenciamento do tempo, uso de tecnologias, atenção à saúde e, claro, muita disciplina.

Quarentena não é férias

Existe uma tendência natural de relaxamento neste período. Dormir mais tarde, assistir àqueles filmes e séries que há tempos estavam na lista de prioridades. É importante que essa rotina seja transformada rapidamente, já que as aulas continuam nas plataformas EaD. Levante cedo, tome banho, troque de roupa, se alimente e parta para a rotina de estudos. Essas ações farão com que você se sinta mais produtivo logo nas primeiras horas do dia.

É necessário privacidade

A grande maioria dos estudantes se distrai facilmente e isso, obviamente, ganha outro patamar em casa. Portanto, um local tranquilo, organizado, com boa internet e recluso é peça-chave para a eficiência. Deixe bem claro aos familiares que em tempos de coronavírus, quando eles também estão reclusos, é importante que se tenha uma rotina de estudos e que é necessário privacidade. A disciplina do aluno mostrará que aquele é um momento “sagrado”.

Concentre-se na gestão do tempo

Não há outro assunto na mídia neste momento que fuja do coronavírus. O bombardeio sobre as mortes e as ações para combater a doença ocupam a mente de todos. É preciso deixar isso de lado nos momentos de estudo e concentrar-se na gestão do tempo. A técnica Pomodoro é uma boa estratégia: concentre-se por 25 minutos em determinado assunto e descanse por 5 minutos. Faça isso por quatro intervalos e depois descanse por 15 minutos. Nesse momento, saia do ambiente de estudos, caminhe pela casa, escute música, relaxe e não vá atrás de notícias do coronavírus. A técnica Pomodoro fará com que muito mais conteúdo seja absorvido.

Mantenha o relacionamento com os colegas

As risadas e a parceria com os colegas de sala de aula estão interrompidas neste período de quarentena, mas isso não significa deixá-los de lado. O isolamento e a solidão podem desencadear doenças e fragilidades emocionais. Portanto, use as ferramentas tecnológicas para manter o contato, conversar, se distrair e também deixar os estudos mais leves e divertidos.

Reinvente-se

Em casa, as ferramentas de estudo acabam sendo mais ricas e variadas para quem é interessado em inovar. Portanto, escute um podcast, tente ouvir um audiobook, assista a um vídeo sobre um tema específico no YouTube. Tente inovar, inclusive com aplicativos que fazem a gestão do tempo, como o Evernote ou Focus to Do. Há também aplicativos para relaxamento, com sons ambientes da praia, da natureza, que ajudam a relaxar.

Não esqueça da saúde

Alimentação correta, hidratação e atividades físicas são fundamentais. O isolamento não pode tirar a disciplina desses aspectos. A ingestão de fibras por meio de frutas, legumes e verduras é importante. A ingestão de carboidratos e gordura gera cansaço e fadiga na rotina. Já a boa ingestão de água facilita a memorização dos estudos, além de auxiliar emocionalmente. Por fim, as atividades físicas permitem que o corpo se mantenha na ativa, inclusive na liberação de hormônios importantes para o bem-estar.

Durma bem (e sem celular)

Cada pessoa tem um relógio biológico particular. A questão é que, como as rotinas da casa estão alteradas, isso pode gerar um reboliço para um sono eficiente. Durma de seis a oito horas por noite, sem ficar mexendo no celular. Desligue também os sons do celular durante a madrugada para evitar a curiosidade de mexer no aparelho. Som, apenas do alarme.

Foco é alicerce

Para que todas as dicas sejam de fato eficientes, é preciso foco. Nada pode ser executado de maneira despretensiosa, desde uma leitura importante até o momento de relaxamento. É preciso que tudo esteja bem estruturado na mente do estudante. Conquistar o sonho da aprovação depende em grande parte de que o aluno tenha foco para cumprir todas essas dicas.

(Texto: Bruna Marques)