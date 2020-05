Ex-Secretário de Saúde da Capital é o nome do ‘Na Pauta

Ivandro Fonseca critica política pública de saúde com modelo hospitalocêntrico

Foram dois ciclos de gestão, em um mesmo mandato, interrompido pela maior guerra política da história de Campo Grande, e nada menos que, três epidemias enfrentadas. Ivandro Fonseca precisou lidar com os riscos da H1N1 para o sistema de saúde, e dois ciclos de dengue que vitimaram milhares de pessoas. Mesmo assim, fez dessas dificuldades, em meio a muita resiliência, um caminho para brilhar com inovação e eficácia na pasta mais complexa da Prefeitura da Capital.

Quatro anos de deixar o cargo, e ainda sendo lembrado pelo bom trabalho, com lançamentos de programas como o ‘Consulta Única’ e o ‘Terceiro Turno’, ele é um dos cotados para pré-candidatura a vereador ou até vice-prefeito da Capital. Destaque ainda mais exponenciado pela valorização do debate da saúde no ambiente político, em virtude dos efeitos da pandemia da covid-19.

À TV O Estado, o Ex-Secretário que denunciou o escândalo do Gisa, que criticou a ‘realidade’ projeto de regionalização da Saúde Pública em Mato Grosso do Sul, e que se tornou referência do que deu certo na ‘Era Bernal’, falou com exclusividade. Sem perder é claro a coragem e autenticidade de sempre. Assista a entrevista do programa ‘Na Pauta.

(Texto: Danilo Galvão)