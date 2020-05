Dólar inicia maio em firme alta sendo cotado a R$5,52

Num dia de fortalecimento global, o dólar começou maio em firme alta de 1,55%, e nesta segunda-feira (4) ultrapassou a marca de R$ 5,50. Já o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, caiu se realinhando às bolsas internacionais, e fechou abaixo dos 79 mil pontos.

Na semana passada, a cotação caiu 4,06%, mas ainda encerrou abril com valorização de 4,69%.

A moeda norte-americana à vista subiu 1,55%, o que representa R$ 5,5224 na venda. Na B3, o dólar futuro teve ganho de 0,70% nesta segunda-feira, a R$ 5,5340.

O Ibovespa ainda se recuperou parcialmente após cair mais de 3% ao longo do dia, mas fechou a sessão com declínio de 2,02%, a 78.876,22 pontos, no menor nível em uma semana. O volume financeiro somou R$ 19,3 bilhões.

Após fortes quedas dos principais índices de Wall Street na sexta-feira —dia em que a bolsa brasileira esteve fechado devido ao feriado nacional do Dia do Trabalho — as ações brasileiras tiveram um ajuste relativo de preços.

A situação ainda piorou quando os mercados norte-americanos reabriram nesta segunda-feira caindo mais, após o presidente dos EUA, Donald Trump, fazer novas ameaças de tarifas sobre a China, voltando a intensificar a tensão entre os países.

