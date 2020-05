‘Crepúsculo’: Autora anuncia lançamento de mais um livro

A autora da saga “Crepúsculo”, Stephenie Meyer anunciou nesta segunda-feira (04) o lançamento de um novo livro. O anúncio ocorreu no site oficial da escritora e ainda não há confirmação de lançamento no Brasil.

Hoje, Stephenie Meyer apareceu no programa “Good Morning America” para confirmar a novidade. “Midnight Sun” reconta a história do primeiro livro de “Crepúsculo”, mas troca narradores — ao invés de ver tudo pelos olhos de Bella, acompanhamos a trama do ponto de vista de Edward.

O livro originalmente seria lançado em 2008, mas Meyer suspendeu o projeto quando vários capítulos foram vazados na internet. Desde então, “Midnight Sun” ficou “engavetado”, com a autora chegando a dizer que era “um livro amaldiçoado”.

Em vídeo anunciando o lançamento, a criadora de “Crepúsculo” disse por que mudou de ideia: “Eu sei que o mundo está uma loucura agora [por causa da pandemia do coronavírus], mas vocês estão esperando por esse livro por tanto tempo que eu não quis deixá-los esperando ainda mais”.

Em 2020, o primeiro dos quatro livros da saga “Crepúsculo” completa 15 anos de publicação. Meyer retornou ao universo vampiresco em 2015, com o lançamento de “Vida e Morte”, que imaginava a trama com papéis invertidos (um rapaz humano se apaixonando por uma vampira).

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Uol)