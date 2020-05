Brasil registra 16 mortes de coronavírus por hora

Com o Brasil registrando 263 mortes por coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas e os estados contabilizando, em uma semana, 2.745 óbitos, o país já registra por hora, 16 vítimas.

A escalada das mortes, que sugere o pior momento da pandemia no país até o momento, vem em meio aos sinais de sobrecarga do sistema público de saúde.

A realidade deve ser ainda pior do que mostram os números, uma vez que há subnotificação em infectados e mortos pela Covid-19 e a demora para que os exames dos mortos sejam analisados e confirmem a infecção pelo coronavírus.

Não há uma contagem oficial sobre as taxas de ocupação das estruturas de saúde por pacientes com a Covid-19. Estados como Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco, todavia, já têm mais de 90% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ocupadas. No último, há filas para quem precisa de tratamento intensivo. Na Grande São Paulo, segundo dados divulgados ontem, 88,8% dos leitos de UTI estão ocupados.

No último sábado de abril, o Estado de São Paulo teve o pior número de adesão ao isolamento num sábado, desde o início da quarentena decretada pelo governador João Doria (PSDB). Somente 52% das pessoas permaneceram em casa; o governo do Estado, pautado pelo Centro de Contingência do Coronavírus, afirma que 70% das pessoas precisam aderir ao isolamento para diminuir a curva de contágio.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)