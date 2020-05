Brasil registra 105,2 mil casos e 7,2 mil mortes por coronavírus

No Brasil, o número de pessoas infectadas pelo coronavírus (Covid-19), chegou a 105.222 mil e o de mortes atingiu a marca de 7.288. As informações constam no boletim divulgado nesta segunda-feira (5) pelo Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas houve mais 4.075 infectados, o que representa um aumento de 4% em relação a ontem (4), quando foram registradas 101.147 mil no total. Sobre as mortes, foram acrescentados mais 263 óbitos nas estatísticas, um aumento de 4% também (7.025 falecimentos) no total.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, com 2.654 falecimentos. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 1.065; Pernambuco, com 691; Ceará, com 491 e Amazonas, com 425.

Além disso, também foram registradas mortes no Pará (330), Maranhão (249), Bahia (134), Paraná (94), Espírito Santo (116), Minas Gerais (90), Paraíba (79), Rio Grande do Sul (74), Rio Grande do Norte (62), Santa Catarina (52), Alagoas (72), Amapá (49), Distrito Federal (33), Goiás (30), Piauí (28), Acre (28), Sergipe (17), Rondônia (25), Mato Grosso (13), Mato Grosso do Sul (10), Roraima (11) e por fim, Tocantins (6).

(Texto: Izabela Cavalcanti)