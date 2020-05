Barba e cabelo podem contribuir na transmissão da covid-19

Fios capilares e pelos faciais são ambientes propícios para a proliferação e sobrevivência do vírus

O coronavírus é uma realidade em todo o mundo, e esta geração assiste à maior pandemia da história. Agora, como toda a população parou para este momento, o que nos resta é nos adequar. Não é apenas com as mãos que devemos nos preocupar. A barba e o bigode também merecem atenção. Os pelos podem abrigar o vírus, facilitando a transmissão da doença. O mesmo vale para os cabelos.

De acordo com a médica infectologista e professora do Curso de Medicina da Uniderp, Andréa Lindenberg, as pessoas precisam tomar alguns cuidados extras em ralação à barba e aos cabelos para evitar o contágio pelo coronavírus.

“O que nós pedimos na medida do possível em relação à barba é que as pessoas tirem. Porque a colocação da máscara na presença de barba ela não permite uma vedação adequada, inclusive na área da saúde, onde nós utilizamos a máscara N95, não pode ter barba, senão a proteção perde a eficácia. Se a pessoa não é da área da saúde, ela precisa estar com a barba sempre bem aparada, higienizada e lembrando que ela pode, sim, ser fonte de transmissão”, revela a médica.

Já no caso dos cabelos longos, vale a pena mantê-los presos caso haja a necessidade de sair de casa, mas lembre-se de higienizá-los quando voltar.

“Quando falamos dos cabelos, funciona mais ou menos da mesma maneira. Então na área da saúde nós recomendamos que os profissionais usem toucas no ambiente de trabalho para evitar que gotículas permaneçam nos fios capilares. Não chega ao caso de as pessoas terem de cortar o cabelo, mas é essencial manter esse cabelo o mais preso e protegido possível”, orienta a infectologista.

Lembre-se: barba, bigode e cabelo são abrigos para o vírus caso a pessoa esteja contaminada e espirre ou tussa, eliminando gotículas. Ou então a pessoa não infectada pode estar com as mãos não higienizadas e tocar os fios e pelos, facilitando a transmissão de COVID-19.

