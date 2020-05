Villa Mix terá transmissão em Portugal e mais 8 plataformas

Consagrados como os responsáveis por inovar nas lives bem produzidas e com a meta de marcar história musical nesta nova era de shows através de transmissões ao vivo, a AudioMix, Matheus e Kauan, Gusttavo Lima, César Menotti e Fabiano, além de Leonardo, vão fazer a transmissão inédita de mais uma grande ação solidária. O “Villa Mix em casa” poderá ser visto em oito plataformas simultaneamente nesse domingo (03).

O show poderá ser visto, às 16h, no YouTube, Facebook, nos canais das operadoras Claro, Vivo, TIM, Oi, Sky e no canal por assinatura Bis. Além disso, a apresentação também poderá ser acompanhada em Portugal, às 20h. Por lá, pela primeira vez, acontece uma campanha online solidária para arrecadação de alimentos destinada às famílias carentes do país, e será através da “Rede de emergência alimentar: ajudar não pode parar”.

No Brasil, as ofertas desta transmissão serão destinadas para AACD, responsável por possibilitar a reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades ortopédicas, e para o Hospital de Amor de Barretos.

“Os fusos são diferentes, são apenas marcos em um momento de distanciamento social, mas de engajamento solidário. É uma honra reunir um time tão talentoso e contribuir para aproximar fãs e artistas, unidos em fazer o bem”, afirma Marcos Araujo, idealizador do projeto e dono da AudioMix.

Essa apresentação contará com um cenário inovador: cada cantor estará dentro de uma pequena casa iluminada mantendo assim o isolamento social mesmo durante o show. A estrutura foi idealizada de forma consciente, garantem os organizadores do projeto, para evitar a aglomeração dos profissionais presentes para a produção da live.

(Texto: Uol/Coluna Leo Dias)