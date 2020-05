São Paulo estrearia no Brasileirão neste final de semana

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Brasileirão foi adiado. O São Paulo estrearia pelo Campeonato neste final de semana, a partida seria fora de casa contra o Goiás. A CBF não havia divulgado o dia exato do confronto e ainda não anunciou a nova data para o duelo.

Caso o jogo diante do Goiás acontecesse, o Tricolor provavelmente iria a campo com um time misto. A última partida da fase de grupos da Libertadores, contra o Binacional, no Morumbi, ocorreria na próxima terça-feira, e o técnico Fernando Diniz possivelmente pouparia boa parte dos titulares. Além disso, o São Paulo poderia ter disputado a final do Campeonato Paulista, como fez em 2019. As partidas decisivas do Estadual estavam marcadas para os dias 19 e 26 de abril.

O Tricolor terminou o Brasileirão de 2019 na 6ª posição, com 63 pontos. A última partida entre São Paulo e Goiás aconteceu no Morumbi, pela 21ª rodada do campeonato, e terminou com uma vitória da equipe visitante. Na ocasião, o Esmeraldino venceu por 1 a 0, gol marcado por Leandro Barcia, e decretou a saída do então técnico Cuca.

O último duelo em Goiânia, no entanto, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, foi vencido pelo São Paulo. A partida foi marcada pelo primeiro gol de Alexandre Pato em seu retorno ao time do Morumbi e pelo primeiro tento de Toró no profissional, logo em seu primeiro jogo como titular. Leandro Barcia ainda descontou para o Goiás e deixou a partida com números finais: 2 a 1 para o Tricolor.

O São Paulo não entra em campo desde o dia 14 de março, quando derrotou o Santos de virada por 2 a 1, no Morumbi. Na próxima segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol e os clubes do estado farão uma reunião virtual para tentar decidir o retorno do Estadual.

(Texto: Inez Nazira com informações da Gazeta Esportiva)