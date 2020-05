Live de Alok teve show de luzes, fogos e hits

A live do DJ Alok realizada na cobertura do artista em São Paulo teve show de luzes e até fogos de artifício. A apresentação realizada na noite de sábado (02) e madrugada de domingo (03) foi a segunda da edição do projeto Em Casa, da Rede Globo, que na semana passada contou com Ivete Sangalo.

Após a exibição dos primeiros minutos da live na Globo, a transmissão seguiu rolando no canal Multishow e na plataforma GloboPlay, assim como no YouTube.

O repertório contou com mashups de Chitãozinho e Xororó (Evidências), Legião Urbana (Tempo Perdido), Capital Inicial (Primeiros Erros), entre outros sucessos.

A repercussão nas redes sociais foi imediata e a live de Alok rapidamente foi parar nos trending topics de redes sociais.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da GZH)