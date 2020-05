Homem leva família em táxi para disfarçar tráfico de drogas

Em Maracaju, nesse sábado (2), na Ms-164, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 21 anos por tráfico de drogas. Para disfarçar o crime, levou a esposa e a filha, bebê de 11 meses, na viagem de táxi.

O flagrante ocorreu durante a Operação Hórus, desencadeada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Em vistoria no porta-malas do veículo, encontraram vários tabletes de substância análoga a maconha, divididos em duas bolsas, que pesados totalizou 29 quilogramas.

O taxista disse ter sido contratado no terminal rodoviário de Ponta Porã, por R$ 1,5 mil, para leva-los a Rondonópolis. Já o homem de 21 anos revelou ter chegado a Ponta Porã, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, há aproximadamente seis dias, onde comprou o entorpecente para revender no Mato Grosso.

Ele disse que a esposa não sabia do tráfico de drogas, porque argumentou a ela que a viagem foi motivada pela procura de emprego na região.

Diante os fatos, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, para as providências cabíveis.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)