Em Dourados, casal tem carro alvejado por tiros

Nesse sábado (2), na Rua Olga de Lima Barroso, próximo ao um mercado na região do bairro Estrela Porã, em Dourados, uma jovem de 23 anos, identificada como Mariana, foi baleada na perna direita quando o carro em que estava, na companhia do namorado, foi alvejado por disparos de arma de fogo.

De acordo com Dourados News, Rodrigo Alves, de 21 anos, levou a namorada para UPA 24 Horas (Unidade de Pronto Atendimento) e depois procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência de tentativa de homicídio ocorrida aproximadamente às 21h30 de ontem.

Para as autoridades, ele informou que conduzia uma Saveiro com placas de Dourados, com a namorada ao lado, e foram buscar lanche. Na volta para casa, ouviu barulho e percebeu clarões quando um veículo Gol que trafegava na pista contrária passou ao lado.

Neste momento a jovem gritou de dor na perna direita. Foi quando ele percebeu que foram disparos tiros. Após levar a namorada para UPA, o condutor da picape alvejada pelos disparos procurou a polícia e afirmou desconhecer o motivo do atentado e a autoria, por não ter problema com ninguém.

A Saveiro passou por perícia e o caso está sob investigação da Polícia Civil.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)