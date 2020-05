Domingo será de sol em todo o estado e máxima chega a 36°C

O domingo (3) em Mato Grosso do Sul será de sol e céu claro, podendo ficar parcialmente nublado em todas as regiões do Estado. A temperatura mínima é de 15°C e a máxima pode chegar a 36°C, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na parte da tarde, a umidade do ar fica bastante baixa, com os índices variando entre 30% e 80%. Para aliviar o desconforto causado pelo tempo seco, recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar exercícios físicos entre as 10h e 16h, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

Em Campo Grande, o dia será parcialmente nublado com baixa umidade do ar na parte da tarde. As temperaturas variam entre 19°C e 31°C. A umidade mínima prevista é de 30% e a máxima de 75%.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as condições de tempo em algumas cidades do Estado.

