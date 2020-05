Coreia do Norte dispara contra Sul

A Coreia do Norte realizou vários disparos contra a direção da Coreia do Sul neste domingo (03). Os tiros atingiram no nível da zona desmilitarizada que divide a península, provocando uma resposta do Exército sul-coreano.

O tiroteio incomum ocorreu um dia depois de Kim Jong-un ter aparecido em público pela primeira vez em três semanas, após especulações e rumores no exterior sobre sua saúde.

Conforme informações do Estado-Maior Conjunto, os disparos atingiram um posto de guarda sul-coreano, no entanto, não houve vítimas.

“Nossos soldados responderam com duas séries de disparos e com uma mensagem de aviso, de acordo com nosso protocolo”, disse Seul.

O Exército afirmou ainda que está em contato com o Norte através de uma linha telefônica direta para determinar as causas do incidente.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)