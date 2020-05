Clubes italianos podem voltar a treinar na segunda

O governo concedeu a liberação para os clubes de futebol italianos retomarem os treinos a partir de segunda-feira (03). Apesar da decisão, algumas normas deverão ser seguidas pelos atletas e times.

“Mesmo disciplinas individuais e não individuais, como todos os cidadãos, podem participar de atividades esportivas individuais, em áreas públicas ou privadas, respeitando a distância interpessoal de segurança de pelo menos dois metros e respeitando a proibição de qualquer forma de aglomeração”,diz parte da nota do Ministério do Interior.

O Campeonato Italiano foi paralisado no início de março, após a realização da 26ª rodada. A Juventus lidera a competição com 63 pontos, seguida de perto pela Lazio, que tem 62. A Inter de Milão está em terceiro, com 54 pontos.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)