Casos de coronavírus em MS sobe para 272 e o 10º óbito é registrado

Mato Grosso do Sul registrou mais seis casos de coronavírus (Covid-19), totalizando 272 contaminados e outros 62 casos estão sendo investigados sob suspeita do vírus. Neste domingo (3), Campo Grande registrou mais um óbito decorrente da doença, dessa forma, o número de mortes no estado subiu para 10.

A vítima foi um homem, de 74 anos, portador de diabetes e hipertensão arterial sistêmica. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o idoso apresentou febre, tosse e dor de garganta, além de ir evoluindo para uma insuficiência respiratória. Ele não tinha histórico de viagem ou contato com caso confirmado.

Os outros falecimentos foram dois em Campo Grande, três em Três Lagoas, dois em Batayporã, um em Paranaíba e um douradense que morreu em Tocantins.

Os novos casos confirmados são três na Capital, dois em Três Lagoas e um primeiro caso em Vicentina.

De acordo com a SES, do total de contaminados, 156 estão recuperados, 91 estão em isolamento domiciliar, 15 estão internados.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 2.859 notificações de casos suspeitos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 2.504 foram descartados após os exames darem negativo e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 62 casos suspeitos que estão em investigação, tiveram as amostras encaminhadas ao laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

(Texto: Izabela Cavalcanti)