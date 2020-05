“Vamos tomar cuidado e usar máscara”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Alvorada, onde reside em Brasília (DF), e foi de helicóptero para Cristalina (GO), a 130 km da capital federal, na manhã deste sábado (20). Em posto de combustível na BR-040 cumprimentou apoiadores e pediu a todos que usem máscaras para evitar a contaminação pela covid-19.

Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos. “Estão destruindo empregos no Brasil de forma irresponsável. Até porque a curva de contágio não tem achatado”, afirmou o presidente.

Ele chamou de “inimaginável” o que “estão fazendo com os empregos” no país. Disse que empresas ainda “vão sofrer muito, por irresponsabilidade.” Bolsonaro questionou a adoção de medidas restritivas para contenção pandemia de coronavírus. Segundo ele, há “o objetivo de me tirar da cadeira por motivos mesquinhos”.

O presidente esteve na 3ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro. Retornou a Brasília no início da tarde.

(Texto: Poder 360)