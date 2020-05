Reggae é o embalo de LIVE solidária com quatro bandas

Em parceria com a Associação Reggae MS, um show musical virtual acontece, neste sábado, 2 de maio, a partir das 16h, com o objetivo de fomentar solidariedade em Campo Grande. A ideia é, além da visualização das canções do ritmo jamaicano na LIVE, também gerar um debate a respeito de formas de se ajudar pessoas na Capital com arrecadação de donativos.

“Traremos para vocês um #ReggaeDay com muita positividade e alegria, então chama todo mundo, mas cada um no seu quadrado, lembre-se de respeitar as orientações da #OMS”, destaca o chamado da página organização, que reforça para todos, em suas casas a importância do isolamento e dos cuidados para evitar a contaminação da Covid-19.

Prepara seu alcool em gel, esquenta seu cházinho e vem com a gente ! #stayhome #live #reggae #music”.

Mais informações na página https://www.facebook.com/a.reggae.ms/