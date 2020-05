Campo Grande: Nº de acidentes cai em 34% no 1º trimestre

O número de acidentes registrados nos últimos três meses apresentou uma queda de 34% em comparação com o mesmo período do ano anterior (2019). No ano passado, o balanço alcançou a marca dos 3.294 acidentes de trânsito só na Capital.

Este ano foram apenas 2.163, conforme dados do GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito). A mudança no cenário, segundo o diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade, se deve ao momento atípico pelo qual estamos passando em função da pandemia do coronovírus (Covid-19).

No mês de março, momento crucial do isolamento social em todo o País, o número de mortos teve uma redução de 80% em Campo Grande, passando de dez mortes no ano passado para apenas duas neste ano. O número de acidentes com vítimas computados no mês de março caiu 25,8%, passando de 1.222 no ano passado para 906 neste ano.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)