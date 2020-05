Madonna diz que testou positivo para anticorpos da covid-19

A cantora Madonna revelou em seu diário de quarentena publicado no Instagram nesta semana, que fez um exame e testou positivo para anticorpos do novo coronavírus (Covid-19)

“Fiz um teste e descobri que tenho os anticorpos. Então, só vou dar uma longa viagem de carro e vou abrir a janela e respirar, vou respirar o ar de covid-19. Espero que o sol esteja brilhando”, diz a cantora no vídeo em sua rede social.

No entanto, as informações das organizações de saúde, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), indicam até o momento é que ter anticorpos do novo coronavírus não garante que a pessoa está imune à doença ou que ela não possa ser infectada mais uma vez.

(Texto: Karine Alencar com o Terra)