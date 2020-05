Hemosul ficará aberto as 17h neste sábado

Depois de um merecido descanso no Dia do Trabalhador, a equipe do Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul reforçou o plantão deste sábado (2.5) e vai atender até as 17 horas. O objetivo da instituição é manter o estoque abastecido para continuar suprindo a necessidade de pacientes internados nos hospitais públicos e privados do Estado. Normalmente o atendimento deste dia vai até as 12 horas.

Para doar sangue ou se tornar um doador, o voluntário pode ir até o Hemosul de forma espontânea ou se preferir pode agendar a doação. A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) levou a instituição a implantar a doação programada como forma de evitar a aglomeração de pessoas e diminuir os riscos contágio. Os telefones são: (67) 3312-1516 / (67) 3312-1529 ou pelo número (67)99848-3035 exclusivo para whatsapp. No interior do Estado, é possível agendar a doação nos telefones fixos de cada unidade.

Além das doações agendadas, o Hemosul adotou todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para enfrentamento da Covid-19 e reforça que uma única doação pode salvar até três vidas e não oferece nenhum risco a saúde. A orientação é que os doadores mantenham os cuidados para evitar o contágio durante todo percurso entre a sua residência e o local de doação.

O doador precisa apresentar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Doadores que tenham entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal.

Critérios para doação de sangue, como ser um doador de medula, doação por aférese, servidor doador, dúvidas frequentes, menor doador, horários e endereços, ouvidoria, e outras informações relacionadas a doação de sangue no Mato Grosso do Sul podem ser conferidas no site do Hemosul.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal Ms)