FIFA pensa em aumentar para 5 substituições

A pandemia da covid-19 poderá provocar uma mudança significativa no retorno do futebol. A Fifa sugeriu que, temporariamente, os times possam realizar cinco substituições por jogo.

A ideia parte do princípio que haverá muitos jogos em poucas datas para compensar o período sem futebol. Com isso, o desgaste físico e o risco de lesões dos atletas serão muito maiores.

Para passar a valer, a medida precisa de aprovação da International Board (IFAB), que estabelece as regras do esporte. Mesmo com a eventual aprovação da IFAB, as ligas teriam autonomia para adotar ou não as duas substituições extras.

(Texto: Reuters)