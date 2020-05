Disputa pela direção do Rádio Clube acontece na segunda

Nesta segunda-feira (4), ocorre a eleição para escolher a nova direção do Rádio Clube, local de esporte e lazer mais conhecido da Capital. São duas chapas concorrendo para administrar o clube pelos próximos três anos.

A primeira chapa, denominada “Unidos Pelo Rádio”, tem como candidato a presidência o advogado Renato Antonio Pereira de Souza, de 49 anos, atual presidente do clube, e tem como vice Jurandir José de Oliveira.

A chapa 2, com nome “Juntos Pelo Rádio”, tem o empresário Sérgio Murilo, de 57 anos, como candidato a presidência e o vice, Ronaldo Gaeta da Cunha.

Votação

Contando com a presença dos sócios patrimoniais para ter resultado na eleição, todas as medidas de prevenção devem ser tomadas, incluindo o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas. A votação vai das 8h até às 19h no salão tradicional da unidade Cidade, no Centro, e só podem participar quem estiver com a mensalidade em dia, mediante de documentos em mãos.

(Texto: Dayane Medina)